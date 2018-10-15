КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 15 окт — РИА Новости. На Байконуре началась подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-10", несмотря на аварию при старте предыдущего экипажа на ракете "Союз-ФГ" 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Как рассказал источник, график подготовки сверстали на основании планов пусков к МКС, составленных еще до аварии "Союза-ФГ". Он напомнил, что предстартовая подготовка пилотируемого корабля занимает около двух месяцев, но если будет решено запускать "МС-11" раньше, то специалистов, отвечающих за подготовку, переведут на двух- или трехсменный режим работы.
Возможное изменение орбитальных планов
Следующий пилотируемый корабль, напротив, могут отправить на станцию раньше изначально планировавшейся даты для того, чтобы не консервировать станцию: запуск "Союза МС-11" планировался 20 декабря, а возвращение экипажа сейчас пристыкованного к станции "Союза МС-09" — на несколько дней раньше.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и исключительно на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".