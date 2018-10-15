КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 15 окт — РИА Новости. На Байконуре началась подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-10", несмотря на аварию при старте предыдущего экипажа на ракете "Союз-ФГ" 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

По его словам, специалисты КК "Энергия" им. С.П. Королёва и филиала корпорации — Завода экспериментального машиностроения — проверяют состояние систем корабля и выполняют их пробные включения.

Как рассказал источник, график подготовки сверстали на основании планов пусков к МКС, составленных еще до аварии "Союза-ФГ". Он напомнил, что предстартовая подготовка пилотируемого корабля занимает около двух месяцев, но если будет решено запускать "МС-11" раньше, то специалистов, отвечающих за подготовку, переведут на двух- или трехсменный режим работы.

Возможное изменение орбитальных планов

По словам собеседника агентства, обсуждается перенос запуска следующего грузового корабля "Прогресс МС-10" на середину ноября. Изначально старт планировали на 31 октября, но до выяснения причин аварии все пуски ракет "Союз-ФГ" приостановили.

Следующий пилотируемый корабль, напротив, могут отправить на станцию раньше изначально планировавшейся даты для того, чтобы не консервировать станцию: запуск "Союза МС-11" планировался 20 декабря, а возвращение экипажа сейчас пристыкованного к станции "Союза МС-09" — на несколько дней раньше.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и исключительно на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".