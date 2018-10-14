РКК "Энергия" предложила две концепции сверхтяжелых ракет для Восточного

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" предлагает для дальних космических полетов две концепции сверхтяжёлых ракет-носителей, стартовые комплексы которых можно возводить на космодроме Восточный, сказал, выступая в МГУ на форуме "Наука 0+", первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

"Для того, чтобы летать куда-то далеко, достаточно сложно выводить тяжёлые конструкции в космическое пространство. На этом слайде предложены две конструкции ракет-носителей сверхтяжелого класса — 100 тонн и 200 тонн (на околоземную орбиту — ред.)", — сказал он.

"Чтобы выводить 100 тонн на околоземную орбиту, потребуется ракета-носитель, которая бы имела массу порядка 3 тысяч тонн на Земле. Создать такую конструкцию довольно сложно", — добавил Соловьев.

Согласно представленным им слайдам, первый носитель предназначен для высадки на поверхность Луны, второй — для развертывания лунной базы и организации полета на Марс. Стартовые комплексы для этих ракет предлагается возвести на космодроме Восточный, указал Соловьев.

При этом межпланетный перелетный комплекс для таких экспедиций предлагается строить из готовых модулей массой около 60 тонн, собирая его на околоземной орбите, рассказал он.

Специалист отметил, что разрабатываемые РКК "Энергия" планы полетов на Луну взаимоувязаны с программой исследования Луны с помощью автоматических станций.

"Начало пилотируемых полетов к Луне — до 2030 года", — было указано на представленной им презентации.