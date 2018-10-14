На МКС рассказали о главном страхе космонавтов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Космонавты и астронавты больше всего боятся, что планируемый полет на орбиту может не состояться, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на Международной космической станции, во время телемоста с МГУ в рамках форума "Наука 0+".

Телемост подготовлен при поддержке агентств МИА "Россия сегодня" и Sputnik.

"Чего боятся космонавты и астронавты, это что сорвется старт", — сказал космонавт.

"Они думают о том, чтобы все прошло штатно", — добавил он.

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.