В РКК "Энергия" доставили видеорегистратор с потерпевшего аварию "Союза"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" получила телеметрию и данные с видеорегистратора, который был установлен на аварийной ракете "Союз-ФГ", результаты анализа "Энергии" передадут аварийной комиссии, сообщает в субботу "Роскосмос".

"Видеорегистратор и данные телеметрии "Союза-ФГ", потерпевшего аварию во время пуска в четверг, 11 октября, доставлены в РКК "Энергия" для изучения и формирования выводов. Результаты анализа будут переданы комиссии, созданной для расследования данного инцидента", — говорится на сайте госкорпорации.

В Роскосмосе напомнили, что сотрудники госкорпорации находятся в постоянном контакте с NASA для решения вопросов, связанных с отправкой американского грузового корабля к МКС, если возникнет такая необходимость.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

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Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".