Разработан эскизный проект системы аварийного спасения корабля "Федерация"

ХИМКИ (Московская область), 13 окт — РИА Новости. Разработан эскизный проект системы аварийного спасения для перспективного пилотируемого корабля "Федерация", окончательный вариант будет выбран исходя из того, на какой ракете и с какого космодрома будет запускаться корабль, сообщил журналистам в субботу гендиректор Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) "Искра" Владимир Сорокин.

"Разработан эскизный проект, рассматриваются несколько вариантов. "Искра" представила свой вариант. Там в зависимости от того, откуда будет старт, с Восточного или с Байконура. От этого зависит и система аварийного спасения", — сказал Сорокин.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что систему аварийного спасения для "Федерации" будет сконструирована на основе аналогичной системы корабля "Союз", но станет более мощной, чтобы в случае нештатной ситуации "оторвать" тяжелый корабль от ракеты и увести его на безопасное расстояние. Он добавил, что система останется полностью аналоговой, без использования компьютерной техники.