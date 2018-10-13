Систему спасения для "Союза" отправят на Байконур ранее запланированного

ХИМКИ (Московская область), 13 окт — РИА Новости. Отправку на космодром Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля "Союз МС-11" ускорят примерно на месяц, сообщил журналистам в субботу начальник производства Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) "Искра" Сергей Рассохин.

"У нас планировался пуск в середине декабря, поставка на Байконур системы аварийного спасения должна была быть в 20 числах ноября… Сейчас мы вынуждены готовить ее на снаряжение в ближайшее время, чтобы поставить ее на Байконур. Точные сроки поставки на Байконур пока неизвестны", — сказал Рассохин.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что "Союз МС-11" могут отправить к МКС в срок с конца ноября до начала декабря, точная дата пока не определена.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".