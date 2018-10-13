Следователи изъяли документацию на аварийный "Союз", сообщил источник

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Объединенная следственная группа изъяла на предприятии-изготовителе – в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре — и в его филиале на космодроме Байконур всю документацию на ракету-носитель "Союз-ФГ", полет которой с кораблем "Союз МС-10" завершился аварией, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, в этих документах записаны все производственные операции по созданию ракеты, время их проведения и исполнители.

"В так называемых бортовых журналах, хранящихся в филиале РКЦ "Прогресс" на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска – в них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ", — рассказал cобеседник агентства.

Он пояснил, что в документации подробно прописаны все производственные процессы, порядок испытаний и сборки ракеты.

"В случае если на ракете возникает какая-либо неисправность или необходимо выполнить работы, не предусмотренные документацией, для этого уполномоченными лицами принимается "техническое решение", оформляемое отдельным актом, и работы выполняются на его основании. По имеющейся документации легко устанавливается, кто работал над каждым узлом ракеты и каким образом проводились ее проверки", — добавил источник.

По его словам, сотрудники следственной группы привлекают экспертов ракетно-космической отрасли для анализа документации.

Авария "Союза"

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Специалисты также не исключают отклонения от штатной траектории и разрушения нижней части второй ступени.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.