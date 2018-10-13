МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" сформирует подкомиссию, которая займется рассмотрением вариантов дальнейшей эксплуатации Международной космической станции, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, подкомиссия работает в тесном взаимодействии с иностранными партнерами.
Авария "Союза"
Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.
По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Специалисты также не исключают отклонения от штатной траектории и разрушения нижней части второй ступени.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.