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Космос

Источник: спецгруппа оценит возможность консервации МКС после ЧП с "Союзом"

Сюжет:
Авария ракеты-носителя "Союз" (159)
(обновлено: 10:04 13.10.2018)
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© Фото : Роскосмос / Олег АртемьевКорабль Союз МС-09 и МКС. Архивное фотоКорабль Союз МС-09 и МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос / Олег Артемьев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" сформирует подкомиссию, которая займется рассмотрением вариантов дальнейшей эксплуатации Международной космической станции, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Источник рассказал, что спасло космонавтов "Союза"
"Речь идет как об изучении негативного сценария консервации станции, так и разработке нового графика полетов", — сказал он.

По словам собеседника агентства, подкомиссия работает в тесном взаимодействии с иностранными партнерами.

Авария "Союза"

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана
© РИА Новости / Пресс-служба ЦВО
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"Роскосмос" назвал возможную причину аварии при старте "Союза"
На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Специалисты также не исключают отклонения от штатной траектории и разрушения нижней части второй ступени.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ. 

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© Ruptly RT
Авария при запуске "Союза МС-10": белый след в небе и возвращение космонавта
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