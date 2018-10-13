Источник: спецгруппа оценит возможность консервации МКС после ЧП с "Союзом"

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" сформирует подкомиссию, которая займется рассмотрением вариантов дальнейшей эксплуатации Международной космической станции, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Речь идет как об изучении негативного сценария консервации станции, так и разработке нового графика полетов", — сказал он.

По словам собеседника агентства, подкомиссия работает в тесном взаимодействии с иностранными партнерами.

Авария "Союза"

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Специалисты также не исключают отклонения от штатной траектории и разрушения нижней части второй ступени.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.