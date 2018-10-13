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Космос

Источник: новый корабль "Федерация" оборудуют улучшенной системой спасения

Сюжет:
Авария ракеты-носителя "Союз" (157)
(обновлено: 03:56 13.10.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМакет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия. Архивное фотоМакет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Система аварийного спасения космического корабля нового поколения "Федерация" будет сконструирована на основе аналогичной системы корабля "Союз", но станет более мощной, чтобы в случае нештатной ситуации "оторвать" тяжелый корабль от ракеты и увести его на безопасное расстояние, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

МКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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Система аварийного спасения предназначена для спасения экипажа космического корабля в случае нештатной ситуации во время полета ракеты. Это небольшая мачта-"ракета" с собственной двигательной установкой, устанавливающаяся поверх обтекателя, защищающего космический корабль от набегающих потоков воздуха во время полета в атмосфере.

"Систему аварийного спасения для "Федерации" разрабатывает МКБ "Искра", которое серийно производит такую же систему для кораблей "Союз". По своему принципу новая система ничем не будет отличаться от проверенной временем системы "Союза", однако из-за того, что масса "Федерации" в зависимости от назначения в 2-3 раза выше, корпус штанги новой системы будет удлинен, включать не четыре, а восемь сопел двигателей, расположенных в два ряда один над другим. К тому же твердотопливный заряд для двигателей будут использовать более энергетическое топливо, что позволит увеличить его мощность", — рассказал собеседник агентства.

Помимо того, по сравнению с "союзовским", из-за других массо-габаритных характеристик "Федерации", будет изменен балансировочный противовес, стоящий на верху мачты системы аварийного спасения.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Работа над новой системой находится на стадии эскизного проекта, отметил собеседник.

Он также сказал, что система останется полностью аналоговой, без использования компьютерной техники.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. До этого система аварийного спасения последний раз срабатывала в 1983 году.

Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Источник: первый полет нового корабля "Федерация" могут сдвинуть на год
Корпорация "Энергия" с 2009 года ведет разработку корабля "Федерация" на замену используемому более полувека кораблю "Союз". Первый полет изначально намечался на 2015 год, в настоящее время он планируется на 2022 года. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.

Запуск "Федерации" планируется на "Союзе-5", на создание которого "Роскосмос" выделит более 61 миллиарда рублей. В то же время в Федеральной космической программе на эти работы заложили 29,2 миллиарда.

 

 

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© Ruptly RT
Авария при запуске "Союза МС-10": белый след в небе и возвращение космонавта
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Космос
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ваше Благородие
на месте звездоплавателей, в новейший крейсер Федерацию я бы не стал садиться, на всякий случай, пока Рогозин не найдет кто дырку просверлил в предыдущем звездолете
03:31
13.10.2018
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