На МКС доставят новый биопринтер

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская компания, потерявшая в аварии ракеты "Союз МС-10" первый биопринтер для печати в космосе, намерена отправить на МКС дублирующую аппаратуру в ближайшее время, сообщил на своей странице в Facebook написал управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Разрабатывается детальный план действий. У "Орган.авта" так же, как и у космонавтов, есть дублер, и в самом скором времени он будет готов полететь на МКС. Мы подготовим отдельную циклограмму эксперимента для подготовки полета на "Прогрессе", а нынешний экипаж подтвердил готовность обучаться удаленно, так что мы будем готовы для отправки научной аппаратуры при любом раскладе", — написал он.

Перед аварийным запуском Хесуани сообщал РИА Новости, что на МКС должен отправиться уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем должны были провести первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе.

Биопринтер находился в бытовом отсеке, который отстрелился от спускаемой капсулы корабля "Союз МС-10". Бытовой отсек со всем содержимым сгорел при падении в атмосфере, рассказал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Планировалось, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (2-3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.