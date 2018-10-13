В ОАЭ рассказали о сотрудничестве с Россией в космической сфере

ДУБАЙ, 13 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Сотрудничество в космосе между ОАЭ и Россией является стратегическим, заявил РИА Новости источник в Космическом агентстве ОАЭ, говоря о действиях ОАЭ после аварии корабля "Союз", на котором планировалось отправить в космос первого эмиратского космонавта.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Космическое агентство ОАЭ хотело бы отметить стратегическое сотрудничество в космосе между ОАЭ и Россией, особенно относительно полета человека в космос", — сказал представитель агентства.

Ситуацию с аварией корабля "Союз" расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".