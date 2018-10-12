Источник рассказал, когда экипаж МКС может вернуться на Землю

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Текущий экипаж МКС может вернуться на Землю в декабре, до апреля на станции будут работать три человека, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Посадка текущего экипажа станции предварительно планируется на декабрь текущего года. После их возвращения и до апреля, когда стартует следующая экспедиция, на МКС будет находиться три члена экипажа — российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Маклейн", — рассказал собеседник.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.