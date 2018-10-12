В ОАЭ не комментирует спекуляции в связи с аварией "Союза"

ДУБАЙ, 12 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Космическое агентство ОАЭ назвало спекуляциями информацию о переносе сроков полета первого эмиратского космонавта на МКС в связи с аварией корабля "Союз" и требованиях за это компенсации, отказалось от комментариев.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что ОАЭ и США могут потребовать компенсацию из-за невыполнения Россией сроков контрактов по доставке своих астронавтов на МКС, поскольку первый полет эмиратского космонавта может задержаться на полгода. Кроме того источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что ОАЭ могут отказаться от отправки на МКС своего космонавта из-за произошедшей аварии и необходимости переноса его полета.

"Космическое агентство ОАЭ не комментирует спекуляции", — заявил РИА Новости источник в эмиратском агентстве.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Мы уверены в мерах безопасности, которые предприняты "Роскосмосом", — заявил представитель агентства, говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества между Россией и ОАЭ в отправке к МКС первого эмиратского космонавта. Его полет был запланирован на апрель 2019 года.

Ситуацию с аварией корабля "Союз" расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".