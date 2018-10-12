Астронавт Ник Хейг выразил уверенность, что работа на МКС будет продолжена

ВАШИНГТОН, 12 – РИА Новости. Астронавт НАСА Ник Хейг, вернувшийся на Землю после аварии "Союза", уверен, что усилиями международных партнеров работа на МКС будет продолжена.

"Работая с нашими международными партнерами, я уверен, что мы найдем путь вперед и продолжим достижения МКС", — написал Хейг в пятницу в своем Twitter. Астронавт находится в Звездном городке под Москвой.

Он написал, что "благодарит всех за поддержку и молитвы". "Специалисты действовали на высшем уровне, обеспечивая нашу безопасности и возвращение к семе и друзьям", — отметил американский астронавт.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".