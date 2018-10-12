Астронавт Ник Хейг выразил уверенность, что работа на МКС будет продолжена

ВАШИНГТОН, 12 – РИА Новости. Астронавт НАСА Ник Хейг, вернувшийся на Землю после аварии "Союза", уверен, что усилиями международных партнеров работа на МКС будет продолжена.
"Работая с нашими международными партнерами, я уверен, что мы найдем путь вперед и продолжим достижения МКС", — написал Хейг в пятницу в своем Twitter. Астронавт находится в Звездном городке под Москвой.
Он написал, что "благодарит всех за поддержку и молитвы". "Специалисты действовали на высшем уровне, обеспечивая нашу безопасности и возвращение к семе и друзьям", — отметил американский астронавт.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".