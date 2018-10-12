Комиссию по аварии "Союза" возглавил замглавы ЦНИИмаш, сообщил источник

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Аварийную комиссию по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз ФГ" возглавил замглавы научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Олег Скоробогатов, имеющий опыт расследования космических аварий, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Возглавил комиссию заместитель гендиректора ЦНИИмаш, руководитель центра пилотируемых программ Олег Скоробогатов", — сказал он. Ранее газета "Коммерсант" написала, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил Скоробогатову определить состав комиссии. Однако о том, кто ее возглавил не сообщалось.

Как сказал РИА Новости второй источник в ракетно-космической отрасли, глава Роскосмоса посчитал, что комиссией должен руководить специалист из отрасли, найдя кандидатуру Скоробогатова наиболее отвечающей требованиям.

Скоробогатов имеет опыт работы в таких комиссиях, он возглавлял их несколько раз. Например, руководил аварийной комиссией по определению причин нештатного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" номер 2.1 в 2017 году.

Как рассказал еще один источник РИА Новости, в настоящее время Скоробогатов все ещё находится на космодроме Байконур и пока не вернулся в Москву.