На Байконуре продолжают подготовку к запуску "Прогресс МC-10"

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Специалисты РКК "Энергия" на космодроме Байконур продолжают подготовку к запуску транспортного грузового корабля "Прогресс МC-10", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Корабль находится в стапеле в чистовом зале монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов. Расчеты РКК "Энергия" продолжают проверки корабля, выполняют укладку грузов ", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что предстартовые испытания корабля начались в середине июля. Корабль прошел автономные проверки систем, комплексные испытания, проверки системы стыковки "Курс-НА" в безэховой камере, а также проверки на герметичность в вакуум-камере.

По имеющемуся графику, утвержденному еще до аварии ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10", пуск грузового корабля намечался на 31 октября, напомнил собеседник.

После аварии пуски ракет "Союз-ФГ" были приостановлены до завершения работы аварийной комиссии.

"В случае переноса пуска на более поздний срок, корабль может быть легко переведен в режим хранения.

Специалисты считают, что после того, как аварийная комиссия снимет запрет на пуски ракет "Союз-ФГ", наиболее оптимальным вариантом будет запуск грузового корабля "Прогресс Мс-10", чтобы "реабилитировать" ракету, и лишь после этого — очередного пилотируемого корабля", — рассказал собеседник.