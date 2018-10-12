Источник сообщил о планах отложить полет российских космонавтов на МКС

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Планируемый на осень следующего года полет на МКС двух российских космонавтов-новичков планируется отложить на 2020 год в связи с произошедшей аварией "Союза" и планами пересмотра всей программы полетов к МКС, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"На осень следующего года планировался экипаж с ещё не летавшими космонавтами Тихоновым и Бабкиным. Теперь они не полетят, потому что полетят, скорее всего, эмиратский космонавт и, возможно, американский астронавт, а третье место займет опытный российский космонавт", — сказал собеседник агентства.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".