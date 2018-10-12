На Байконуре начали проверку из-за аварии "Союза"

АЛМА-АТА, 12 окт – РИА Новости. Прокуратура комплекса Байконур начала проверку в связи с аварией во время запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10", говорится на сайте ведомства.

"В связи с аварией во время запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космодрома "Байконур" прокуратурой комплекса "Байконур" организована проверка исполнения федерального законодательства", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подготовку ракетоносителя и организацию его запуска.

"По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — заключается в сообщении.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".