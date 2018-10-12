Экипаж "Союза" до двух суток будет находиться в профилактории

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экипаж аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля "Союз МС-10", прибывший с космодрома Байконур в Москву, сутки-двое будет находиться в профилактории под наблюдением врачей, такая процедура обусловлена регламентом, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников.

"Они абсолютно здоровы. Самочувствие хорошее, но есть определенный регламент. Мы, конечно, положим их профилакторий только просто, чтобы понаблюдать. Они на своих ногах, все у них нормально, никаких отклонений нет. Но сутки-двое мы ещё понаблюдаем на всякий случай, вот и все", — рассказал Рогожников РИА Новости в пятницу.

Экипаж аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля "Союз МС-10" прибыл с космодрома Байконур в Москву, сообщил утром в пятницу корреспондент РИА Новости с аэродрома Чкаловский.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".