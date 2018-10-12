"Союз" может безопасно вернуть экипаж при любых условиях, заявили в Италии

РИМ, 12 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Российский корабль "Союз" очень безопасный и создан так, чтобы прервать миссию в любой момент, заявил глава итальянского космического агентства Роберто Баттистон.

"Российский корабль "Союз" сейчас единственный может отправить астронавтов на орбиту и вернуть их домой с МКС, и десятилетиями выполняет эту работу. Он разработан, чтобы быть конструктивно очень безопасным. В любое время с момента запуска до возвращения миссия может быть прервана", — заявил он в специальном видеоролике, посвященном аварии.

По словам Баттистона, "Союз" может с помощью различных методов, "более или менее быстрых", воздействовать на перегрузки, которые испытывают астронавты, и прервать миссию в любой момент.

Для наглядности глава национального космического агентства Италии предложил представить себе, что значит прервать полет ракеты, которая только улетела со стартовой площадки, когда двигатели работают с очень сильным ускорением, а высота полета еще очень низка.

"Вы понимаете сложность возврата капсулы (с экипажем), которая должна отделиться от двигателя и приземлиться с парашютом. "Союз" создан и разработан для возвращения при любых условиях", — сказал Баттистон.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".