В НАСА заявили, что гордятся сотрудничеством с "Роскосмосом"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. НАСА гордится отношениями с "Роскосмосом", взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в космической сфере продолжает расти, заявил глава миссии МКС в американском агентстве Кенни Тодд.

Он подчеркнул, что на протяжении последних лет Соединенные Штаты "полагались на русских" в вопросе доставки астронавтов в космос.

"И это партнерство продолжает расти", — отметил Тодд.

По его словам, способность вместе решать проблемы, а также открытость, которую демонстрируют Москва и Вашингтон, это повод для гордости.

"Я не могу сказать, что это беспрецедентно, но, определенно, мы очень гордимся отношениями, которые НАСА и "Роскосмос" выстроили на протяжении многих лет", — подчеркнул представитель агентства.

Он добавил, что "технические вопросы не знают политических границ". Однако при возникновении проблем Россия и США решают их одинаково.

"У них (русских. — Прим. ред.) там есть светлые головы, и, работая вместе, мы можем добиться многого", — сказал Тодд.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не вывела космический корабль "Союз МС-10" на орбиту. Находившиеся на борту корабля члены нового экипажа МКС россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг эвакуировались в спасательной капсуле и не пострадали.