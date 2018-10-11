Роскосмос изменит даты запусков к МКС и возвращения экипажа со станции

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Планы запусков к Международной космической станции будут изменены, как и дата возвращения находящегося там экипажа, сообщил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.
"Будем вносить, будем смотреть какие. Смотрим взаимодействие с партнёрами, изменение программы, изменение дат стартов. Будем смотреть, оптимизировать", — добавил он.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".