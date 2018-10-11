Роскосмос изменит даты запусков к МКС и возвращения экипажа со станции

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Планы запусков к Международной космической станции будут изменены, как и дата возвращения находящегося там экипажа, сообщил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Скорее всего, поменяются даты старта "грузовика", который следующий летит. Наверное, изменится дата посадки, дата следующего старта", — сказал он.

"Будем вносить, будем смотреть какие. Смотрим взаимодействие с партнёрами, изменение программы, изменение дат стартов. Будем смотреть, оптимизировать", — добавил он.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".