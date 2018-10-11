Запуск новой экспедиции к МКС может состояться раньше намеченного срока

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Запуск очередной экспедиции к Международной космической станции может состояться раньше намеченного, сообщил в четверг РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Корабль, который сейчас летает, вправо мы сильно сдвинуть не можем, он и так в пределах сроков летает. Будем смотреть, как ускорять следующий корабль", — сказал он.

В настоящее время сроки пребывания корабля "Союз МС-09", который находится в составе МКС, ограничены сроком до середины января.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".