Запуск новой экспедиции к МКС может состояться раньше намеченного срока

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Запуск очередной экспедиции к Международной космической станции может состояться раньше намеченного, сообщил в четверг РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.
В настоящее время сроки пребывания корабля "Союз МС-09", который находится в составе МКС, ограничены сроком до середины января.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".