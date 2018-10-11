В "Роскосмосе" не исключили, что МКС может остаться без экипажа

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Роскосмос" не исключает, что Международная космическая станция может остаться без экипажа, но будет пытаться избежать такого развития событий, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев.

"Будем смотреть на конкретные планы-графики", — сказал он.

Также Крикалев отметил, что изменятся планы запусков к МКС, как и дата возвращения находящегося там экипажа.

"Скорее всего, поменяются даты старта "грузовика", который следующий летит <…> Смотрим взаимодействие с партнерами, изменение программы, изменение дат стартов", — пояснил он.

По словам представителя "Роскосмоса", в намеченные сроки не состоится и выход в открытый космос, запланированный на 15 ноября для обследования отверстия в обшивке корабля "Союз".

Он подчеркнул, что в корпорации будут искать возможность осуществить этот выход.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

По словам Крикалева, в рамках расследования аварийная комиссия "Роскосмоса" изучит фотографии полета и произошедшей аварии.

До выяснения причин ЧП приостановлены все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".

