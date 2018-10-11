Экипаж не мог выйти из капсулы "Союза" без спасателей, рассказал источник

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экипаж не мог самостоятельно покинуть спускаемую капсулу корабля "Союз МС-10", ее завалило на бок, потребовалась помощь спасателей, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, необходимая техника была у поисковой группы, которой они перевернули капсулу и помогли экипажу выйти.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".