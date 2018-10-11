Экипаж аварийного "Союза" скоро отправится в новый полет

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экипаж аварийно севшего "Союза" скоро отправится в новый полет, сообщил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Полететь сможет, никаких повреждений у экипажа нет. И мало того, в них много вложено в подготовку. Очевидно, что не в следующий полет, но мы будем стараться сделать это как можно быстрее, чтобы наиболее эффективно использовать их навык использовать сейчас, пока он свежий", — сказал собеседник агентства.