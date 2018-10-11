МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Приведший, возможно, к аварии блок первой ступени ракеты "Союз-ФГ" пока не обнаружен, нормально отработавшие три блока найдены, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что упавшие блоки ракеты обгорели и повреждены настолько, что не помогут установить точную причину аварии, и необходимо будет полагаться на телеметрию, которая передавалась на Землю во время полета ракеты.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".