МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Приведший, возможно, к аварии блок первой ступени ракеты "Союз-ФГ" пока не обнаружен, нормально отработавшие три блока найдены, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Три блока ракеты упали в штатном районе падения или около него, так что их уже нашли. Аварийный блок, отделившийся нештатно, упал подальше и в стороне, но и с его поиском больших проблем не будет. То есть у специалистов будет материальная часть для изучения причин аварии", — рассказал собеседник агентства.

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что упавшие блоки ракеты обгорели и повреждены настолько, что не помогут установить точную причину аварии, и необходимо будет полагаться на телеметрию, которая передавалась на Землю во время полета ракеты.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".