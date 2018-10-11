Недостатка в запасах на МКС нет, заявили в НАСА

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. НАСА не прогнозирует недостатка запасов провианта на МКС, ожидается их пополнение, заявил в ходе пресс-конференции руководитель миссии МКС в НАСА Кенни Тодд.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск грузового корабля "Прогресс", ожидающийся 31 октября, пока переносить не планируется, специалисты РКК "Энергия" в ближайшие дни планово вылетят на космодром Байконур для подготовки корабля к запуску.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".