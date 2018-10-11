Эксперт назвал возможную причину аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" могла произойти из-за того, что двигатель одной из ступеней не обеспечил достаточную тягу, заявил в эфире телеканала RT профессор Университетского колледжа Лондона Серж Платтар.

По его мнению, это мог быть двигатель первой или второй ступени. В результате ракете не хватило энергии, чтобы вывести корабль на орбиту, пояснил он.

"Подобная авария — крайне необычный случай для "Союза-ФГ", поскольку это одна из наиболее надежных ракет-носителей в мире", — подчеркнул эксперт.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавты — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — в спасательной капсуле эвакуировались на Землю. Никто из них не пострадал.

Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До установления обстоятельств аварии приостановлены все пилотируемые пуски к МКС, которые в настоящее время проводятся исключительно с космодрома Байконур с помощью "Союзов".