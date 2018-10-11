Рогозин и глава НАСА обсудили аварию "Союза"

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава американского космического агентства НАСА уже обсудили лично аварию "Союза" и подтвердили намерение работать вместе, заявил журналистам руководитель миссии МКС в НАСА Кенни Тодд.

"Бранденстайн был на месте запуска, господин Рогозин также был на месте запуска. Он (Рогозин) уже обсудил с руководителем (НАСА) планы на будущее, тот факт, что они намерены работать вместе и обмениваться информацией", — сообщил Тодд.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".