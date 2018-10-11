В НАСА назвали предполагаемый срок установления причин аварии "Союза"

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. НАСА предполагает, что на установление причин аварии "Союза" потребуется 2-3 месяца, текущий экипаж обеспечен всем необходимым на это время, заявил на брифинге руководитель миссии МКС в НАСА Кенни Тодд.

"Что касается обстановки на МКС, Серина, Алекс и Сергей в порядке, нет никаких проблем, сейчас по расписанию они должны оставаться на орбите до середины декабря, и мы определенно не ожидаем никаких трудностей до конца их пребывания там", — сказал Тодд журналистам.

"Это дает нашим российским коллегам 2-3 месяца на диагностику и понимание того, что они должны сделать, чтобы исправить это", — сказал Тодд. НАСА ведет прямую трансляцию брифинга.

Представитель НАСА заверил, что не имеет причин для беспокойства о происходящем на станции в течение по крайней мере нескольких месяцев. По его словам, "опыт показывает, что когда происходят такие вещи, они (российские коллеги) поделятся с нами их пониманием того, что произошло, поэтому мы будем работать с ними в этом".

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".