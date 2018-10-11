МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Все пуски ракет-носителей "Союз", в том числе с Восточного, Плесецка и Куру, могут быть отложены из-за аварии на Байконуре, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Во всех ракетах "Союз" используются одинаковые системы разделения первой ступени от второй (именно в ней, по данным источника, может крыться проблема). Соответственно, все пуски находятся под вопросом", — сказал он. До конца года планировалось провести три пуска с Байконура, два пуска с Куру, один с Восточного и еще как минимум один – с Плесецка.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".