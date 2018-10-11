Страховая компания приступила к рассмотрению обстоятельств аварии "Союза"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Страховая компания "Согласие" приступила к рассмотрению обстоятельств аварии "Союза", если она будет признана страховым случаем, то сумма выплаты может стать одной из самых крупных за последние десятилетия, сообщили в компании.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. СК "Согласие" застраховала риски при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" и стыковки его с МКС на 4,65 миллиарда рублей.

"Если данное событие будет признано страховым, то оно станет первым страховым случаем в новейшей истории российского страхования с пилотируемым космическим кораблем. Выплата по нему, возможно, будет одной из самых крупных за последние десятилетия. Риски по данному договору перестрахованы в высокорейтинговых страховых и перестраховочных компаниях России и Запада. Мы приступили к рассмотрению обстоятельств данной аварии", — сообщила генеральный директор СК "Согласие" Майя Тихонова, слова которой приводит пресс-служба.