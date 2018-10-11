Производитель парашютов для "Союза" рассказал о том, как они работают

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Основная посадочная парашютная система производства "Технодинамики" успешно приземлила капсулу с космонавтами, что подтверждает ее высокую надежность, сообщили в пресс-службе холдинга "Технодинамика".

В "Союзе МС-10" применяется многокаскадная парашютная система площадью 1000 квадратных метров. Она состоит из нескольких последовательно вводимых парашютных куполов: вытяжного, предназначенного для стабилизации корабля, тормозного — для снижения скорости движения космического аппарата до значений, допускаемых для введения в поток основного купола, предназначенного, в свою очередь, для снижения скорости парашютирования до расчетных значений.

Также аппарат снабжен запасной парашютной системой площадью 590 квадратных метров на случай выхода из строя основной.

"Система спасения увела спускаемый аппарат от аварийной ракеты, а основная посадочная парашютная система, производства "Технодинамики", сработав в штатном режиме, успешно приземлила капсулу с космонавтами, что подтверждает ее высокую надежность. Экипаж жив, и это главное", — приводятся в релизе слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.