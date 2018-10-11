Рогозин доложил Медведеву об организации расследования аварии с "Союзом"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о расследовании аварии носителя ракеты "Союз", сообщив, что аварийные системы сработали штатно, космонавты возвращены на землю и не пострадали.
По данным правительства, Рогозин проинформировал Медведева о создании комиссии по расследованию аварии и сообщил, что "аварийные системы сработали штатно, космонавты возвращены на землю и не пострадали".
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".