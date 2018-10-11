Рогозин доложил Медведеву об организации расследования аварии с "Союзом"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о расследовании аварии носителя ракеты "Союз", сообщив, что аварийные системы сработали штатно, космонавты возвращены на землю и не пострадали.

"Рогозин позвонил председателю правительства Дмитрию Медведеву и доложил об организации мероприятий по расследованию происшествия с ракетой "Союз", — сообщили в пресс-службе кабмина.

По данным правительства, Рогозин проинформировал Медведева о создании комиссии по расследованию аварии и сообщил, что "аварийные системы сработали штатно, космонавты возвращены на землю и не пострадали".

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".