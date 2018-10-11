Экипаж "Союза" вылетел на Байконур, сообщил источник

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экипаж аварийного "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг — вылетел из казахстанского Жезказгана на Байконур, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Вылетели к нам. Пресса едет встречать", — сказал собеседник агентства.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

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Роскосмос в Twitter сообщил, что принято решение о транспортировке экипажа на Байконур после медицинского обследования.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.