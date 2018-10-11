Экипаж "Союза" испытал штатные нагрузки, заявил эксперт

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали штатные нагрузки во время аварийной посадки из-за аварии "Союза", поэтому отделались стрессом и быстро восстановятся, считает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
"Если они испытали штатные перегрузки, то это только психологический стресс и восстановятся очень быстро. Мужеству этих людей можно позавидовать. Реабилитация может пройти очень быстро, дня за три. Если случай более серьезный, думаю, через 10-14 дней они будут в полном порядке", — сказал РИА Новости Гофштейн.
По его словам, космонавты сейчас испытывают эйфорию после спасения. Психологам нужно поддержать это состояние, а потом помочь вытеснить негативные эмоции с помощью позитивных. Как вариант, им следует провести время с родственниками в благожелательной атмосфере, советует Гофштейн.