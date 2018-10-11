Экипаж "Союза" испытал штатные нагрузки, заявил эксперт

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана. 11 октября 2018

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана. 11 октября 2018

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали штатные нагрузки во время аварийной посадки из-за аварии "Союза", поэтому отделались стрессом и быстро восстановятся, считает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. Председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер заявил, что состояние космонавтов нормальное.

"Если они испытали штатные перегрузки, то это только психологический стресс и восстановятся очень быстро. Мужеству этих людей можно позавидовать. Реабилитация может пройти очень быстро, дня за три. Если случай более серьезный, думаю, через 10-14 дней они будут в полном порядке", — сказал РИА Новости Гофштейн.

По его словам, космонавты сейчас испытывают эйфорию после спасения. Психологам нужно поддержать это состояние, а потом помочь вытеснить негативные эмоции с помощью позитивных. Как вариант, им следует провести время с родственниками в благожелательной атмосфере, советует Гофштейн.