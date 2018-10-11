Экипаж аварийного "Союза" пропустит следующий пуск к МКС, заявил источник

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Аварийно приземлившийся в Казахстане экипаж "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг — не будут участвовать в следующем пуске к Международной космической станции, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Ник Хейг и Алексей Овчинин в следующем пуске к МКС участвовать точно не будут", — сказал собеседник агентства.