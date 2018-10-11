Следующий пуск к МКС могут провести досрочно, сообщил источник

БАЙКОНУР, 11 окт — РИА Новости. Из-за большой нагрузки на нынешний экипаж Международной космической станции следующий пилотируемый пуск может быть проведен досрочно, но только после окончания расследования по нынешней аварии "Союза", сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

"Следующий пуск попытаются провести до середины ноября, он пройдет раньше запланированного. На МКС остаются три человека, это неэффективно", — сказал он.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.