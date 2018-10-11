Аварию "Союза" зафиксировали на 165-й секунде полета

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Об аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" стало известно на 165-й секунде полета.

Согласно трансляции Роскосмоса, диктор сказал фразу "авария носителя" на 165-й секунде полета.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.