Эксперт прокомментировал возможную причину аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Маловероятно, что плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя могло стать причиной аварии "Союза", сообщил РИА Новости член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков.

Ранее СМИ сообщили, что причиной аварии при запуске "Союза" могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя.

"Это маловероятно, но учитывая абсурдность предыдущих аварий, когда датчики вверх ногами ставили, гайки не докручивали, эта версия имеет право на жизнь, хотя и нельзя говорить, что это единственно возможная причина. Все покажет следствие", — сказал он.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.