Борисов будет докладывать руководству страны о причинах аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что будет докладывать руководству страны о всех деталях и ходе рассмотрения причин аварии ракеты-носителя "Союз".

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.

"В такой ситуации все это берется на особый контроль. Я как курирующий эту отрасль промышленности, безусловно, буду докладывать руководству страны о всех деталях и о ходе рассмотрения комиссией причин аварии", — сказал Борисов.