Борисов рассказал подробности об аварии на "Союзе"

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Авария на ракете-носителе "Союз МС-10", по предварительным данным, произошла при отделении первой ступени от второй, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"На 123-й секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, отделилась капсула от ракеты-носителя, экипаж благополучно приземлился на землю", — сказал Борисов.

"По предварительным данным, по секундам полета, это, видимо, причина при отделении первой-второй ступени", — отметил он.