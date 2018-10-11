Врачи рассказали о состоянии членов экипажа "Союза" после аварии

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экипаж "Союза МС-10" достали из капсулы с помощью техники ПЭМ-1, их состояние оценивается как удовлетворительное, говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

Пресс-секретарь госкорпорации «Роскосмос» о внештатной ситуации на борту "Союз МС-10" Your browser does not support HTML5 audio

"Спасательные группы с помощью техники ПЭМ-1 перевернули капсулу. Медики осмотрели космонавтов, состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас военнослужащие начали эвакуацию экипажа из капсулы", — говорится в сообщении.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.