В четверг пресс-конференции "Роскосмоса" не будет, заявили в НАСА

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Роскосмос не будет организовывать пресс-конференцию в четверг, сообщает НАСА.

"Мы не ожидаем, что космическое агентство "Роскосмос" будет проводить сегодня пресс-конференцию", — заявила в ходе трансляции представитель американского агентства.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя", заявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.