В "Роскосмосе" проведут проверку самарского РКЦ "Прогресс", заявил источник

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Комиссия "Роскосмоса" проведет проверку самарского РКЦ "Прогресс", где произвели "Союз-ФГ", сообщил в четверг РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Комиссия Роскосмоса проведет проверку самарского РКЦ "Прогресс", где произвели "Союз-ФГ", проверят и все пять аналогичных ракет", — сказал он.