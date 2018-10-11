Космонавты были готовы к аварийной ситуации, заявил экс-глава ЦПК

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экипаж был готов к нештатной ситуации, и баллистический спуск с перегрузками в 6g не вызовет у него проблем, считает экс-начальник Центра подготовки космонавтов, космонавт, Герой России Юрий Лончаков.

"При выведении космонавты испытывают нагрузки где-то 4-5 g. Это нормально для тренированного космонавта. Любой космонавт проходит тренировки на центрифуге на перегрузки. Ребята все тренированные, они были готовы к нештатной ситуации, физически готовы. Обычный человек — не тренированный — критично бы перенес такую перегрузку, но тренированный космонавт — он на то и профессионал", — сказал он.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.