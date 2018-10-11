Источник рассказал о ситуации на МКС из-за аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экипаж МКС из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве трех человек, сообщил в четверг РИА Новости источник.

"Там остается 3 человека, что соответственно скажется на научных экспериментах на неопределенное время пока к ним не пошлют кого-то и не будет установлена причина аварии", — сказал он.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.