Источник рассказал о сборе информации на Байконуре после аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На Байконуре после аварии "Союза" идет сбор информации с измерительных пунктов и аналитического центра, ведется анализ информации с ракеты, сообщил РИА Новости в четверг источник.

"Собирается информация с измерительных пунктов и аналитического центра, специалисты ведут анализ телеметрической информации поступавшей с ракеты", — сказал он.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.