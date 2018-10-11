Песков отметил работу систем безопасности и экипажа при аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал аварию ракеты-носителя "Союз МС-10", отметив, что системы безопасности и экипаж сработали должным образом.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Слава богу, космонавты живы, по той информации, которую мы получаем. И это главное. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и экипаж", — сказал Песков журналистам.